Nuova sede a Milano per l'ente del turismo spagnolo

L’ente spagnolo del turismo cambia sede a Milano e dagli storici uffici di via Broletto trasloca in Via Pattari 6, vicino al Duomo. I nuovi uffici di rappresentanza testimoniano l’importanza dell’Italia per il turismo in Spagna. L’Italia è infatti il quarto mercato al mondo per la Spagna, dopo il Regno Unito, la Francia e la Germania.

“Il prossimo anno celebriamo 60 anni di presenza dell’ente a Milano - spiega Isabel Garaña Corces, console aggiunto e direttore dell’ente apagnolo del turismo di Milano - e dalla nuova e moderna sede continueremo con il lavoro di promozione del nostro Paese, che nel 2019 ha ricevuto 4,5 milioni di turisti italiani (+3,5% rispetto all’anno precedente) con una spesa di 3,6 milioni di euro (+5,9% rispetto al 2018). Negli ultimi anni il numero di turisti italiani in Spagna è aumentato progressivamente. In questo momento particolare, più che mai, continueremo dalla nuova sede con la solita stretta collaborazione con gli operatori turistici italiani, aziende del settore, istituzioni e media nazionali per favorire una ripresa rapida e crescita continua del turismo italiano in Spagna”.



L’ente spagnolo si trova ora in via Pattari 6 a Milano e il nuovo numero di telefono è 02 45373240/1.

L’orario di apertura è dalle 9 alle 17 da lunedì a giovedì; il venerdì 9-15.