Etoa dà il via alla campagna di adesione all’associazione per il 2021 presentando un’importante novità. L’associazione europea del turismo, con la quale TTG Italia ha recentemente raggiunto un accordo di partnership in esclusiva, per la prima volta in 30 anni di attività ammetterà nuovi soci senza richiedere alcun canone di abbonamento.

Contributo volontario

Il contributo per il 2021 sarà volontario e l’adesione all’associazione offrirà anche l’opportunità di partecipare a titolo gratuito a tutti gli eventi e alle inziative messi in campo nel corso dell’anno.



Gli associati

Attualmente Eota raccoglie oltre mille300 operatori e fornitori di servizi turistici nelle destinazioni europee e associandosi tutti i player italiani interessati avranno accesso all’interscambio con oltre mille organizzazioni turistiche, oltre che a informazioni, ricerche e approfondimenti a cura dell’associazione. Non da ultimo, il fatto di appartenere a un’associazione internazionale consentirà un confronto continuo e la possibilità di ottenere un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni.



Il progetto

Sempre parte del progetto di Etoa anche momenti di formazione, indagini, confronti sui temi principali che interessano il turismo europeo, tematiche che verranno puntualmente riportate in esclusiva su tutti i canali di informazione di TTG Italia.

Chi volesse ottenere maggiori dettagli in merito o fosse interessato ad associarsi, può contattare Nadia Falchi (nfalchi@etoa.org), market specialist di Etoa per l’Italia.