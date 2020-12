È a Marrakech 'il più bel ristorante del mondo'

Il Palais Ronsard di Marrakech ospita il più bel ristorante del mondo, Le Jardin d'hiver.

Secondo quanto ha deciso la giuria del premio Versailles, il riconoscimento di Onu, Unesco e Unione internazionale degli Architetti, il riconoscimento come più bel risorante del mondo andrebbe a Le Jardin d'hiver, ospitato presso il Palais Ronsard di Marrakech.



Come segnalato da Ansamed, il Palais Ronsard è uno dei sette indirizzi della catena Relais & Chateaux in Marocco. Il ristorante fa parte di un complesso alberghiero con 22 stanze, nel cuore del palmeto della città. Il riconoscimento, che è un po' l'Oscar delle Nazioni Unite per il design e l'architettura, premia il Marocco per la seconda volta consecutiva, in quanto la stazione ferroviaria di Kenithra aveva vinto l'anno scorso.

Il ristorante è in stile coloniale e dosa tradizione e artigianato marocchino di livello con la storia europea, dall'Art Deco al Barocco.