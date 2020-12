Last minute natalizio, crescono le richieste per l’area caraibica

Una ricerca condotta da ForwardKeys rivela che, nonostante la pandemia e il conseguente crollo del trasporto aereo, c'è stata un'impennata nelle prenotazioni last minute di voli per il periodo natalizio.

In un anno normale, i biglietti emessi per viaggiare nella settimana prima di Natale tendono ad aumentare progressivamente nel corso dell'anno.

Nel 2020 invece, il modello è stato diverso, con una corsa tardiva del mercato Usa verificatasi in novembre.

Tuttavia, anche se il recente aumento delle prenotazioni sarà accolto favorevolmente dall'industria aeronautica, i viaggi aerei internazionali durante il periodo natalizio saranno comunque pochi. I biglietti aerei emessi per gli arrivi tra il 19 e il 25 dicembre sembrano destinati a raggiungere il picco solo del 20,2% rispetto ai livelli del 2019, ma le prenotazioni dal 1 al 31 gennaio sono attualmente ancora inferiori, appena l'11,6% rispetto al corrispondente periodo del 2019.



Come riportato da Travel Daily News, in una classifica delle destinazioni che si stanno rivelando le più resilienti nella settimana prima di Natale, quattro delle prime cinque sono località che si trovano nei mari caldi nel sud degli Stati Uniti. Si tratta di Santo Domingo, San Juan a Porto Rico, San Paolo in Brasile, Cancun in Messico e Punta Cana sempre nella Repubblica Dominicana.



Olivier Ponti, vp insights di ForwardJeys ha dichiarato: “In anni normali, i voli internazionali durante il periodo delle vacanze di Natale sono presi d’assalto dai viaggiatori che vogliono riunirsi con familiari che non vedono da un po'. Quest’anno il fenomeno è stato smorzato a causa del rischio di diffusione del virus Covd-19. Allo stesso tempo, molte destinazioni che dipendono fortemente dal turismo hanno compiuto sforzi enormi per rimanere aperte, implementando protocolli anti Covid. Ciò è particolarmente vero per numerosi località di Caraibi e Messico, che stanno entrando nell’alta stagione. In questo momento, sembrano destinate a mantenere il numero di turisti intorno al 50% rispetto ai livelli normali ".



Magaly Toribio, marketing advisor per il Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana, ha aggiunto: “Siamo lieti che Santo Domingo in Repubblica Dominicana sia diventata la città più richiesta per i viaggi internazionali di Natale dagli Usa. Stiamo continuando a lavorare con compagnie aeree, hotel e altri operatori per garantire la massima sicurezza a chi ci sceglierà come destinazione di vacanza".