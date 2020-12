Il Qatar investe in promozione: online le eccellenze degli chef

Il Qatar investe in sicurezza e incrementa la propria offerta turistica. Il Paese, che ha varato il programma ‘Qatar Clean’ - un'iniziativa multifase e completa che garantisce il rispetto di rigorosi standard di igiene e pulizia in tutti gli alberghi, ristoranti e attrazioni turistiche - moltiplica le nuove aperture di ristoranti, che portano a 3mila quelli attivi nella sola capitale Doha.

Per offrire un panoramica della sua offerta gastronomica, in attesa della ripartenza del turismo, il Qatar National Tourism Council ha preparato una nuova serie di video online con alcuni dei più rinomati chef del Paese, tra cui Filippo Alberto del ristorante La Spiga e Justin Yu del CUT by Wolfgang Puck.



“Poiché nel Qatar vivono persone di oltre cento nazionalità diverse, la nostra cucina è molto variegata e in continua trasformazione” spiega il segretario generale del Qatar National Tourism Council e amministratore delegato del Gruppo di Qatar Airways, Akbar Al Baker.



La serie di 9 episodi, ‘Chefs of Qatar’, presenta alcuni dei maggiori esperti di cucina mentre preparano uno dei loro piatti d’autore, in un viaggio dietro le quinte dei ristoranti che dirigono.