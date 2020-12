Airbnb e il Capodanno con vista su Time Square

Un countdown speciale quello offerto per questo insolito Capodanno da Airbnb e Nasdaq a due newyorkesi che potranno trascorrere l'ultima notte dell'anno - in sicurezza - in una cupola trasparente posizionata sull'esclusiva terrazza del palazzo del Nasdaq sito a Times Square dove quest'anno, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non sarà possibile festeggiare come da tradizione.

Gli ospiti, oltre ad ammirare la discesa della famosa sfera di cristallo, potranno godersi la cena preparata da uno chef e il concerto privato - ovviamente virtuale - di Mariah Carey. Tutti i residenti a New York, a partire dalle ore 15:00 del 21 dicembre, collegandosi alla pagina airbnb.com/happyholidays, potranno inviare la richiesta di prenotazione. O. D.