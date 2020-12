La Slovenia continua a investire sulla formazione per il trade

L’ente sloveno per il turismo prosegue nell’intenso piano di formazione riservato al trade. Il 2020 si conclude infatti con numerose iniziative, fra le quali il ciclo di webinar che hanno visto intervenire 100 agenzie alle presentazioni online sulle quattro marco-aree geografiche del Paese: Slovenia alpina, Slovenia pannonica e termale, Slovenia Mediterranea/Carso e Slovenia centrale/Lubiana.

Anche il settore Mice è stato coinvolto nel processo di formazione, con una sessione online realizzata in collaborazione con il Convention Bureau sloveno: un incontro per poche agenzie selezionate che mirava a percorrere virtualmente le strade di una ‘boutique destination’ nel cuore d'Europa.



“Mai come in questo momento si rende necessario mantenere il contatto con il trade italiano e lavorare con il canale business-to-business per mantenere alta l'attenzione verso la destinazione – afferma Aljoša Ota (nella foto), direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia –. Iil Belpaese storicamente rappresenta insieme ad Austria e Germania, uno dei principali mercati per la Slovenia e, proprio in questo particolare momento storico, è importante fornire le informazioni utili in modo preciso e tempestivo al fine di posizionare la Slovenia quale meta possibile per le prossime vacanze attive ma anche culturali, di relax e in famiglia. La vicinanza, la sicurezza, la sostenibilità ambientale, la gastronomia eccellente saranno gli elementi che incideranno nella scelta delle prossime vacanze e la Slovenia ha molto da offrire sotto questi aspetti”.