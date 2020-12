Una partnership in esclusiva che apre a TTG Italia un nuovo canale internazionale per la diffusione di notizie e indagini: l'accordo stretto con Etoa si arricchirà nel 2021 di contenuti sempre nuovi.

Grazie alla sinergia con l’associazione europea del turismo che raccoglie oltre mille300 operatori e fornitori di servizi turistici nelle destinazioni europee, TTG Italia avrà la possibilità di accedere in anteprima a una serie di dati, ricerche e informazioni dedicati al trade e di collegarsi al portale riservato agli associati.

Informazioni in tempo reale

“In questa fase particolarmente delicata per il settore turistico - commenta il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista – il fatto di aver stretto un accordo con un’associazione internazionale che mette in contatto i diversi attori della filiera riconferma la volontà della nostra testata di continuare a offrire informazioni aggiornate e sempre più precise. Vogliamo pubblicare dati, ricerche e notizie che possano essere di aiuto al comparto turistico italiano nel delineare i piani strategici per gli anni a venire”.



Italia mercato chiave

Dal canto suo, il ceo di Etoa, Tom Jenkins, sottolinea: “Siamo lieti di unire le forze con TTG Italia nel promuovere l'importanza degli intermediari in ambito turistico: è nei momenti di crisi che il travel trade aggiunge più valore al settore, in quanto riesce a vendere anche quando i clienti sono difficili da trovare. Il fascino dell'Italia è eterno. L'Italia è diventata una delle destinazioni più importanti per i visitatori in arrivo in Europa e sarà senza dubbio una delle forze trainanti nella ripresa del turismo europeo. Siamo fiduciosi che i volumi dei visitatori torneranno a crescere nella seconda metà del 2021 e ci saranno ulteriori aumenti significativi dei numeri nel 2022. Questo perché la domanda nei principali mercati di origine del Nord America, Cina e Giappone rimane forte. I membri di Etoa sono più ansiosi che mai di trovare hotel e attrazioni da includere nei loro itinerari".