Emirati Arabi Uniti: obiettivo destinazione turistica unica

Gli Emirati Arabi Uniti si stanno muovendo verso la creazione di un’identità turistica comune diffusa in tutti gli Emirati.

A questo proposito, Mohamed Khalifa Al Mubarak, chairman del dipartimento cultura e turismo di Abu Dhabi, ha spiegato: "L'annuncio fatto da Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, sovrano di Dubai, in relazione all’adozione di una strategia verso il raggiungimento di un identità turistica unificata negli Emirati Arabi Uniti, è un traguardo straordinario e significativo, che esalta la reputazione del Paese come destinazione di viaggio unica e al contempo variegata. Grazie all’unione delle forze dei sette Emirati, per sfruttare la proposta di valore combinata e lavorando al fianco dei partner, dell'industria creativa e dei giovani della nostra nazione, contiamo di accrescere ulteriormente il profilo turistico globale degli Emirati Arabi Uniti. Dct Abu Dhabi si impegna a promuovere un ambiente in cui gli Emirati, insieme agli stakeholder del settore pubblico e privato, si sentano autorizzati a contribuire all'arricchimento dell’offerta turistica, attraverso il coinvolgimento diretto nella creazione di preziose opportunità ed esperienze. Insieme, lavoreremo per implementare la visione collettiva e progressista che ci accomuna”.