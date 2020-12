Apre in Polonia Deepspot, la piscina più profonda del mondo

Per tutti gli appassionati di discipline subacquee, c’è un nuovo indirizzo impedibile. Non nell’Oceano, ma più semplicemente in Polonia, dove è nata la nuova piscina più profonda del mondo.

Con oltre 45 metri di massima profondità, Deepspot, questo il nome dell’impianto, ha battuto il precedente record di profondità indoor, detenuto da una struttura italiana, il Y-40 nel parco dell’Hotel Terme Millepini a Montegrotto Terme in Veneto.



La piscina, come riporta Travel+Leisure, presenta strapiombi, un piccolo relitto, rovine Maya e grotte sottomarine, nonché un tunnel subacqueo dedicato a chi non fa immersioni ma vuole curiosare sotto la superficie dell’acqua. Deepspot dispone anche di sale di formazione e camere d'albergo con vista subacquea dell'interno della piscina.



La piscina è stata aperta a Mszczonow, una città a sud-ovest di Varsavia, ed è stata costruita utilizzando circa 1.100 tonnellate di acciaio.