Brand Usa incentiva le agenzie che fanno e-learning

È abbinata al corso di formazione online Usa Discovery Program la campagna incentivo che Brand Usa dedica alle agenzie di viaggi italiane che aderiscono all’e-learning.

L’iniziativa sarà affiancata da due webinar tenuti da Brand Usa Italy il 17 e 21 dicembre, incentrati sulla natura e gli itinerari all’aria aperta: National Parks and American Indian Cultures e Canyons, Mesas, and Hoodoos.



Il Great Outdoors Kit

Fino al 31 dicembre 2020 la campagna permetterà ai primi 20 agenti di viaggi e staff dei tour operator che completano i badge ‘Regional Expert’ e ‘USA National Parks Specialist’ entro il periodo - o, se il Regional Badge è già stato completato precedentemente, entrambi i badge ‘USA Winter Sports Specialist’ e ‘USA National Parks Specialist’ - di ricevere un Great Outdoors Kit con una selezione di prodotti ispirati alla grande natura degli Stati Uniti.



L’incentivo è esteso anche a coloro che, iscritti prima della data di apertura della campagna, non avessero portato a termine il badge ‘Regional Expert’ o entrambi i badge sopra indicati.



La piattaforma e il corso

La piattaforma di e-learning offre agli agenti di viaggi e ai tour operator l’opportunità di prepararsi per le prenotazioni non appena i viaggi riprenderanno, fornendo approfondimenti sulle destinazioni ed esperienze outdoor negli Stati Uniti.



Il corso è suddiviso in moduli - divisi per aree geografiche ed esperienze - e consente a ogni partecipante di apprendere in modo flessibile; ogni modulo si conclude con una serie di quiz per mettere alla prova le conoscenze acquisite e poter ottenere il badge di ‘esperto’ nella rispettiva area o argomento.