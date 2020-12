Qatar con Vodafone: Big Data per far crescere il turismo

Sfruttare i Big Data per favorire la crescita del turismo. Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal Qatar National Tourism Council e da Vodafone Qatar.

“La soluzione Big Data & Advanced Analytics di Vodafone si integrerà con la nostra piattaforma di business intelligence, fornendo al Qntc informazioni esclusive sulle abitudini dei turisti, inclusi modelli e tendenze dei loro movimenti per nazionalità e per tipologia di viaggiatore”, spiega in una nota il direttore operativo del Qntc, Berthold Trenkel.



Dati per conoscere i turisti

Il Qntc sarà in grado così di segmentare i dati sui viaggiatori e di conoscere meglio le diverse tipologie di turisti che visitano il Qatar e le loro abitudini di viaggio.

“Attraverso questi dati – aggiunge Trenkel - possiamo apprendere dove vogliono andare i visitatori, quando desiderano viaggiare, quanto tempo trascorrono in un determinato luogo e i loro itinerari preferiti. Sfruttando questi dati, possiamo identificare le opportunità per migliorare il modo in cui promuoviamo il Qatar e le sue numerose attrazioni, aumentando in definitiva la soddisfazione dei visitatori e favorendo la crescita di tutto il settore turistico".



Le informazioni aiuteranno il Qntc nell’attività di supporto alle attrazioni turistiche e ai fornitori di servizi impegnati a diversificare e a personalizzare le loro offerte, non solo per aumentare il numero di visitatori, ma anche per migliorare le esperienze di viaggio.



L’analisi dei dati di Vodafone consentirà, inoltre, al Qntc di aggregare le informazioni su arrivi dei visitatori, alloggi, eventi, attrazioni, trasporti e altre aree chiave dell'esperienza turistica.