Il motto di Expedia: dalla sfida del 2020 alla rinascita del 2021

di Gaia Guarino

"Le persone vogliono viaggiare", sottolinea Peter Kern, ceo di Expedia Group. "Abbiamo sfruttato il 2020 per implementare la nostra equality policy spingendo su temi come inclusività e diversity".

La convention annuale del gruppo, Explore 2020, in versione digitale, mette subito in chiaro un concetto: la ripresa ci sarà, bisogna concentrarsi su come affrontarla. Un tassello chiave sarà rappresentato dalla tecnologia. Expedia non smette di investire per realizzare piattaforme sempre più potenti e ottimizzare il business dei propri partner.



Valorizzare i clienti

"Ciò che voglio per Expedia", continua Kern, "è capire e valorizzare i nostri clienti, costruire il successo dei nostri fornitori e avere la miglior tecnologia del mondo necessaria per una piattaforma travel". Descrivere il 2020 con una parola? Sfida. Per il 2021 si guarda alla rinascita.



I fattori chiave

Durante quest'anno e ancora di più nei mesi a venire, alcuni fattori determineranno la ripresa della travel industry. Come spiega Eric Hart, cfo di Expedia Group, bisognerà in primis rassicurare i viaggiatori in merito agli standard di pulizia con un continuo controllo delle recensioni.



"Fondamentale sarà inoltre mantenere una certa flessibilità sulle policy di booking e cancellazione, oltre ovviamente a dare rilevanza a offerte e promozioni e a lavorare a fianco del Governo per la ripresa del settore".