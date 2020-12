Thailandia, Tat e Locanation lanciano Asq Paradise per la quarantena in hotel

Fornire ai visitatori stranieri informazioni sugli standard per la quarantena e gli hotel Alternative State Quarantine situati in Thailandia. Questo l’obiettivo di Asq Paradise, la nuova piattaforma di prenotazioni alberghiere lanciata da Tourism Authority of Thailand e Locanation Company Limited.

“La nostra collaborazione al progetto Asq Paradise sottolinea la forza delle infrastrutture turistiche thailandesi, nonostante il Paese e il mondo siano nella morsa della crisi pandemica globale – spiega in una nota Thapanee Kiatphaibool, vice governatrice Tat per i prodotti e le imprese turistiche -. Tat vede un’opportunità in questa crisi: mostrare altri aspetti del nostro potenziale turistico”.



Attualmente la piattaforma conta 107 hotel Asq in Thailandia, da tre a cinque stelle, che offrono pacchetti speciali per trascorrere il periodo di isolamento forzato. Tutti gli hotel che aderiscono alla piattaforma sono tenuti a ottemperare a standard rigidi stabiliti dal Ministero della Sanità Pubblica.



“All’inizio le informazioni turistiche sulle strutture di quarantena in Thailandia erano di difficile reperimento. Siamo convinti che il nuovo sito si rivelerà una risorsa per turisti stranieri, imprenditori locali o stranieri che lavorano in Thailandia e che vogliano prenotare autonomamente gli hotel Asq”, aggiunge Prin Pathanatham, presidente di Asq Club Thailand.



Tat sta inoltre lavorando per supportare Asq Paradise Project, offrendo opportunità di shopping online per i turisti in quarantena; e lancerà account ufficiali in lingua cinese e inglese per fornire informazioni e rispondere alle domande dei turisti in quarantena.