Spagna, a Roma la nuova business lounge per t.o. e professionisti del turismo

Un nuovo spazio interattivo nel cuore di Roma che, non appena le condizioni lo permetteranno, diventerà anche una business luonge per t.o. e professionisti del settore. Sarà questa la novità del Centro Multimediale Interattivo allestito dall'Ente del Turismo Spagnolo a piazza di Spagna.

"Il nuovo centro è il fiore all'occhiello della nostra strategia digitale - ha spiegato il direttore dell'Ente del Turismo Spagnolo a Roma, Jorge Rubio Navarro, intervenendo a Spagna Virtuale 2020 -. Si tratta di uno spazio molto versatile che avrà un punto di informazione aperto al pubblico e potrà anche essere ceduto gratuitamente ai professionisti del settore turistico italiano per realizzare presentazioni o essere utilizzato come business lounge".



Il centro ruoterà attorno a un'app e a un videowall di sei metri di lunghezza con il quale gli utenti potranno navigare all'interno delle destinazioni spagnole. Il primo prodotto sponsorizzato sarà il Cammino di Santiago. A. D. A.