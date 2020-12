Madrid: l'appello degli albergatori per ottenere misure urgenti

La Madrid Hotel Business Association lancia un grido d’allarme: il settore ha bisogno di un piano di salvataggio urgente per sopravvivere alla terribile crisi derivata dalla pandemia, che ha colpito in modo particolarmente duro la capitale della Spagna.

"Se non ci rimettiamo in marcia, andrà persa l'ultima occasione per offrire un'ancora di salvezza a un settore che da marzo sta morendo, poiché i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni non sono stati proporzionali alla gravità della situazione".



Come riportato da Preferente, per ridurre al minimo l'impatto dei bassissimi livelli di occupazione, inferiori al 15%, l'organizzazione chiede al governo centrale bonus e rinvii degli oneri fiscali che "continuano ingiustamente a pesare dugli albergatori"; la riduzione dell'aliquota Iva al 7% per l'intero settore turistico; la proroga della cassa integrazione fino al 31 dicembre 2021 con esonero del pagamento della Previdenza sociale; aiuti diretti e crediti provenienti anche dai fondi europei.



E per favorire la ripresa del settore, l'organizzazione ritiene fondamentale "poter regolamentare gli alloggi ad uso turistico, che, tra l'altro, possono essere commercializzati solo se muniti di matricola e licenza". Per quanto riguarda il Comune di Madrid, Aehm chiede che "svolga un ruolo importante nel sostengo agli albergatori di Madrid concedendo uno sconto del 100% sull'imposta sugli immobili e del 100% sull'imposta sulle attività economiche ".