Expat City Ranking 2020: Valencia è la città più amata

di Livia Fabietti

Valencia, Alicante e Lisbona, sono loro le città più apprezzate dagli expat stando a quanto emerso dall'Expat City Ranking 2020, il sondaggio annuale condotto da InterNations - sito d'informazione per quanti vivono e lavorano all'estero - che ha coinvolto più di 15.000 persone mettendo a confronto il Quality of Urban Living Index di 66 destinazioni in tutto il mondo tenendo conto di oltre 25 aspetti della vita urbana.

Valencia, regina della classifica, è molto apprezzata per il clima piacevole, le innumerevoli possibilità di svago e l'assistenza sanitaria, nonché per la disponibilità e l'accessibilità degli alloggi, così come la facilità di ambientarsi.



A seguire, in seconda posizione figura Alicante: oltre quattro expat su cinque la reputano una città molto accogliente, con un clima piacevole e una buona assistenza sanitaria.



Chiude la top 3 Lisbona, che conquista per la qualità della vita e le innumerevoli possibilità di sfruttare al meglio il tempo libero.