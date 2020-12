Sostenibile, creativa, digitale: il nuovo dna di Barcellona

Visit Barcelona sta lavorando al piano strategico di rilancio della città spagnola, duramente colpita come tutte le città d'arte da un crollo drastico del turismo.

Obiettivo del progetto, ha spiegato Mateo Asensio, direttore della promozione del Turismo di Barcellona intervenuto a "Spagna Virtuale VR - Spagna 2020", è posizionare Barcellona come "una delle migliori destinazioni al mondo, sostenibile, resiliente, creativa e digitale ma al tempo stesso autentica".



Lato strategico, i prossimi mesi vedranno l'Ente impegnato a segmentare mercati e target, consolidando la propria reputazione nei mercati di lungo raggio e incrementando il proprio market share tra il 5 e il 15 %.



Avviata anche la collaborazione con il Center for Coordination of Economic Response, ente che ogni settimana analizza l'impatto del Covid-19 sui settori economici, in modo da decidere insieme le misure migliori da adottare. O. D.