Super Nintendo World: l'attrazione apre il 4 febbraio in Giappone

L'attesa sembra essere terminata: è prevista infatti per il 4 febbraio 2021 l'apertura dell'attrazione a tema Nintendo negli Universal Studios Japan.

Super Nintendo World, un progetto da 580milioni di dollari, doveva essere inaugurato già in estate ma la pandemia ha costretto al rinvio. L'idea parte dai più celebri videogames della casa nipponica, un mix di giostre, shopping e svariate attività ispirate a vere e proprie icone come Super Mario e Yoshi.



Come riporta travelmole.com, la partnership tra Universal Creative e Nintendo nasce dalla volontà di offrire ai visitatori vere emozioni, in primis attraverso l'esperienza interattiva e adrenalinica di Mario Kart.



Gaia Guarino