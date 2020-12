G20 Italia, gli eventi speciali del 2021

Il primo dicembre 2020 è cominciata ufficialmente la Presidenza italiana del G20.

Il calendario prevede lo svolgimento di numerosi eventi speciali, oltre al Vertice dei Leader, a Roma il 30 e il 31 ottobre 2021. Gli appuntamenti, che copriranno gran parte del territorio nazionale, avranno inizio nel mese di maggio, come riporta Hotelmag.



Il primo appuntamento ministeriale avrà per tema 'Cultura e Turismo', e si svolgerà a Roma il 3 e il 4 maggio. Le altre città interessate dal calendario degli incontri ministeriali sono: Catania, Matera, Brindisi, Venezia, Napoli, Trieste, Firenze e Sorrento.

Per quanto attiene gli ‘eventi speciali’, questi coinvolgeranno diverse realtà territoriali del Paese, tra cui le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, con protagonisti come città, borghi, scuole, università e eccellenze italiane.



Tra i temi trattati, invece, la tutela della salute e la sostenibilità, l’empowerment femminile, l’innovazione e la ricerca.



Sempre nell’ambito del G20 l’Italia ospiterà anche un evento in collaborazione con la Commissione Europea: il 21 maggio 2021, a Roma, si terrà il Global Health Summit.



Il logo G20 Italia è ispirato all’Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, simbolo dell’Umanesimo e del Rinascimento: il quadrato blu è la rappresentazione dell’Italia, il cerchio in oro simboleggia il globo e il moto di rinnovamento, e le tre lettere richiamano le forme dell’architettura e del lettering italiano.