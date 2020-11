Canarie: allo studio un test più rapido per favorire gli ingressi

Il Governo delle Isole Canarie si starebbe preparando a approvare nuove regole per l'accettazione di test antigenici più economici e rapidi come prova dello stato Covid negativo dei viaggiatori.

Come riportato da TTG Media, la mossa renderebbe più facile ai turisti provenienti da Paesi con tassi più elevati di infezione da Covid, come il Regno Unito, viaggiare verso le isole questo inverno. Chi arriva sia nelle isole Canarie sia nella Spagna continentale deve attualmente fornire la prova di un test Pcr negativo per il coronavirus eseguito fino a 72 ore prima della partenza.



La maggior parte delle destinazioni che richiede prove pre-viaggio di un test negativo per il coronavirus ha finora insistito sui test Pcr, che costano di più e richiedono più tempo per l'elaborazione, ma si ritiene che siano più attendibili.

Tuttavia, il presidente del Governo delle Canarie Angel Victor Torres la scorsa settimana aveva segnalato che la Spagna stava valutando uno standard di test armonizzato per l'ingresso, che includerebbe sia il Pcr che i test dell'antigene per Covid.



Il Canarian Weekly riferisce che in una conferenza stampa Torres avrebbe affermato che l'analisi effettuata dall'Hospital de la Candelaria di Tenerife aveva stabilito che i test antigeni garantiscono una sicurezza sanitaria sufficiente.

Le autorità sperano che il nuovo modello di test venga approvato per l'inizio di dicembre.