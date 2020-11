Malta Tourism Authority alla ricerca dell''agente dell'anno'

Nuova iniziativa di Malta Tourism Authority, che con l’obiettivo di stilare il ritratto dell’agente di viaggi presenta un questionario al quale gli agenti potranno rispondere online grazie a domande per meglio comprendere come questa categoria stia affrontando l’emergenza.

L’obiettivo è quello di cogliere spunti utili ad indirizzare correttamente le strategie dell’ente in vista della ripresa del settore. “Sarà possibile rispondere all’indagine online dal 1 al 10 dicembre 2020 e partecipare permetterà a noi di Malta Tourism Authority di valutare l’impatto sul settore turistico conseguente agli eventi accaduti quest’anno in relazione al Covid-19. Vorremmo creare un quadro che possa descrivere un’immagine quanto più fedele degli agenti di viaggi oggi e di come si stanno muovendo nel proprio ambito – spiega Ester Tamasi, direttore di Mta Italia -. Come incentivo ma, soprattutto, come ringraziamento, tra tutti coloro che prenderanno parte alla ricerca, abbiamo anche deciso di estrarre a sorte un nome che non solo sarà investito del titolo della carica onoraria di agente dell’anno, ma riceverà, per sé ed un accompagnatore, una gift card che darà diritto ad un soggiorno a Malta di due notti in un hotel 5 stelle arricchito da una serie di esperienze per vivere al meglio l’arcipelago e scoprirne alcuni tra i tratti più interessanti”.



Maya Francione, punto di riferimento per il trade di Mta in Italia, curerà personalmente la costruzione del viaggio insieme al vincitore. “In base alle caratteristiche della clientela del fortunato aente dell’anno e ai suoi obiettivi commerciali, costruiremo insieme il viaggio a Malta. Sarà mia cura cercare di far conoscere approfonditamente l’autenticità della destinazione e offrire i migliori dettagli per costruire con un preciso lavoro su misura, il miglior itinerario col più elevato standard di qualità, garantendo tutta la professionalità che meriterà il nostro ospite”.