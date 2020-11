L'Egitto allenta le misure: concessi meeting ed eventi nelle strutture alberghiere

L’Egitto ridefinisce alcune delle misure restrittive messe in atto per limitare i contagi da Covid-19. È l’ufficio turistico egiziano a evidenziare come sia ora possibile utilizzare jacuzzi, sauna e sottoporsi a massaggi in accordo con le direttive definite dal Ministero della Salute.

Inoltre, spazio a eventi organizzati negli spazi all’aperto delle strutture alberghiere fino a un massimo di 300 persone. Per quanto riguarda meeting ed eventi negli spazi chiusi, sono anch’essi consentiti riempiendo le sale fino al 50% rispetto al massimo della capienza prevista e comunque fino ad un massimo di 150 partecipanti.



Le navi da crociera, con la navigazione sul Nilo ricominciata già da ottobre, devono sottostare alle linee guida contenute nel ‘Certificate Safety Hygiene’ stilato dal Ministero del Turismo in collaborazione con quello della Sanità. Esteso anche alle navi da crociera l’obbligo di fornire vitto e alloggio a bordo o in hotel ai passeggeri riscontrati positivi al test, ma asintomatici o che presentino sintomi lievi. In pratica, si tratta di applicare le medesime regole di quanto avviene nelle strutture alberghiere egiziane.