La 'bolla natalizia' del Regno Unito: cinque giorni con meno restrizioni

Dal Galles all'Irlanda del Nord, passando per Scozia e Inghilterra: sarà un Natale con meno restrizioni per il Regno Unito, da un mese in lockdown nazionale. I leader delle quattro regioni hanno infatti stabilito un approccio comune per il prossimo periodo festivo: in particolare, dal 23 al 27 dicembre sarà consentito a un massimo di tre famiglie di incontrarsi sotto lo stesso tetto, che dev'essere rigorosamente un'abitazione privata e non un luogo esterno di intrattenimento o di ospitalità.

Un modello, riporta eturbonews, che crea una 'bolla natalizia' in modo da consentire alle persone di trascorrere insieme le feste ma che "sarà temporaneo e limitato", sottolinea il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon. O. D.