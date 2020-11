La città di Barcellona lancia il Black Friday per viaggiare nel 2021

In epoca di crisi non bisogna lasciarsi sfuggire nessuna occasione ed è così che l’ente del turismo di Barcellona ha lanciato per la prima volta una campagna di Black Friday legata alla città e ai suoi dintorni con un'offerta ampia e sconti su voli, hotel, musei e attività culturali. Lo scopo principale è supportare l'industria del turismo che sta subendo gli effetti della pandemia da Covid-19.

Per 4 giorni, dal 27 al 30 novembre, attraverso il sito web VisitBarcelona, si potrà accedere alla piattaforma barcellonablackfriday.com su cui scoprire oltre 150 attività: 2 biglietti al prezzo di uno per visite culturali e attività nel tempo libero; passare una notte in uno degli hotel più esclusivi, godendosi la spa con il 30% di sconto; visitare il museo del Barcellona Football Club in due al prezzo di un solo biglietto; oppure ancora acquistare un passaporto culturale (Articket) per visitare alcuni dei migliori sei musei d'arte di Barcellona per dodici mesi a 17,50 euro. Non manca l’offerta, sarà possibile gustare la cucina d'autore con il 20% di sconto, oppure ascoltare concerti di musica classica ed assistere alle principali opere della stagione teatrale della città.



Nell’iniziativa non è coinvolta solo Barcellona, ma in collaborazione con il Consiglio provinciale della città, sarà possibile trovare offerte anche per uscire dai confini cittadini. Grazie alla collaborazione con Vueling, sarà inoltre possibile acquistare i biglietti aerei per Barcellona da qualunque aeroporto italiano con il 25% di sconto, e il volo sarà valido fino ad ottobre 2021.