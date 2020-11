di Gaia Guarino

Machu Picchu riapre al pubblico. Dopo mesi di chiusura, uno dei siti culturali più famosi al mondo torna a essere fruibile ma con le dovute restrizioni. Il limite massimo di turisti giornalieri è di 675 persone, un 30% rispetto alla normale affluenza.

Ma non tutti i mali vengono per nuocere: queste misure sanitarie potrebbero infatti servire a combattere l'overtourism. Una protezione dunque anche per la salvaguardia delle rovine.



In occasione della ripartenza, Machu Picchu ha ricevuto il marchio 'Safe Travels' a garanzia dei visitatori che potranno godere della sua bellezza nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid.