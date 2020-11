Repubblica Dominicana, aggiornati i protocolli di ingresso per i turisti

La Repubblica Dominicana aggiorna i protocolli di ingresso per agevolare l’ingresso dei turisti. Come stabilito da un accordo di collaborazione firmato dai Ministeri del Turismo, della Sanità pubblica e dalle Direzioni della dogana e della migrazione, a partire dal 29 novembre l’isola adotterà un modulo digitale da compilare prima della partenza.

“La creazione di un unico modulo di registrazione digitale per entrare e uscire dal Paese ha lo scopo di facilitare la procedura di immigrazione, condensando tre moduli in uno e utilizzando la tecnologia contactless – spiega in una nota affermato il Ministro del Turismo, David Collado -. Inoltre, consente alle autorità dominicane di avere informazioni in tempo reale sugli arrivi e le partenze dei passeggeri nel nostro Paese”.



Il modulo

Il modulo è accessibile tramite a questo link e deve essere compilato prima della partenza. Una volta completato, si otterrà un codice QR che verrà scansionato dalle autorità al porto di entrata o dalle compagnie aeree al momento del check-in. Il formulario può essere compilato in qualsiasi momento, dall'acquisto di un biglietto aereo a prima dell’imbarco. Gli aeroporti dominicani forniranno connessione internet gratuita in modo che i passeggeri, che non lo hanno compilato prima del volo, possano farlo quando arrivano nel paese.



Obbligatorio da gennaio

Tra il 29 novembre 2020 e il 1 gennaio 2021, le autorità dominicane accetteranno le due forme di registrazione per entrare nel Paese: quella attuale tramite moduli fisici e quella nuova tramite modulo digitale. Da gennaio 2021 il modulo digitale sarà di uso esclusivo e obbligatorio.