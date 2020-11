Il glamping in aeroporto al Changi di Singapore

Un’esperienza a metà tra ‘The Terminal’ e il camping di lusso. Il glamping atterra al Singapore Changi Airport.

L’aeroporto ha lanciato ‘Glamping in the clouds’, una serie di pacchetti speciali per trascorrere una notte nello scalo in una yurta da campeggio, dotata di ogni comfort e connessione wifi.



Le tende sono state posizionate sul piano più alto dello scalo e inserite in aree tematiche. Per chi ama la natura è possibile dormire nella Shiseido Forest Valley, circondati da pini. Chi, invece, vuole vivere le atmosfere delle feste può dormire immerso in un villaggio di Natale, nella Cloud 9 piazza.



La somma per soggiornare in una delle aree glamping dell’aeroporto si aggira sui 300 dollari.



Per chi non fosse interessato al pernottamento, lo scalo offre inoltre la possibilità di prenotare dei ‘glampic-nic’., per concedersi uno spuntino elgante tra un volo e l’altro.