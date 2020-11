L'Egitto inasprisce il protocollo anti-Covid, ecco le regole per entrare

La seconda ondata della pandemia non ha ancora colpito l’Egitto, ma il governo del Paese ha comunque deciso di adottare misure precauzionali per scongiurare il diffondersi del virus.

Sono dunque state inasprite le restrizioni anti-contagio nelle stazioni, nelle scuole e nelle moschee. Il premer egiziano Mostafa Madbouly ha sottolineato la necessità per tutti gli organismi interessati di attenersi scrupolosamente al nuovo protocollo per non rischiare pesanti sanzioni. Per ora le disposizioni riguardano solo il divieto di assembramento, ma non sono escluse chiusure di siti e attrazioni turistiche. Una decisione in merito, spiega l’agenzia di stampa aawsat.com, spetterà agli enti governativi e ai ministeri.



Le norme per entrare nel Paese

Secondo quanto riportato dal sito viaggiaresicuri.it della Farnesina i cittadini stranieri ed egiziani intenzionati a recarsi in Egitto dovranno dotarsi di un certificato di test PCR (tampone) negativo al Covid-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all’orario previsto di partenza del volo.



Il certificato per essere accettato deve rispondere ai seguenti requisiti:

- deve includere la data e l’ora del prelievo che faranno fede per il conteggio delle 72 ore;

- deve essere rilasciato da un laboratorio autorizzato nel Paese di provenienza e riportarne il timbro. Non deve contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte;

- deve menzionare il tipo di campione preso per l’analisi;

- deve indicare che la tipologia di analisi effettuata è RT – PCR;

- deve essere redatto in lingua inglese o araba.

La compagnia aerea è responsabile per il controllo dei certificati, che effettua già al momento del check in e può quindi rifiutare l’imbarco, qualora i medesimi certificati non rispondano ai requisiti stabiliti dalle autorità egiziane. I bambini al di sotto sei 6 anni sono esclusi da tale obbligo. I passeggeri che atterrano negli aeroporti di Hurgada, Marsa Alam, Sharm el-Sheikh e Taba, qualora sprovvisti di certificato, potranno effettuare il tampone all’arrivo in aeroporto.