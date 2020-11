Trailblazer Thailand: una campagna video alla scoperta della Thailandia

Trailblazer Thailand è la nuova campagna video ideata da Tourism Authority of Thailand per favorire un’immersione ‘virtuale’ dei turisti nelle destinazioni meno conosciute del Paese.

Condotta dalla modella Mia Kang, la serie in tre parti mostra gli hotel e i resort più lussuosi della Thailandia, ponendo anche l’attenzione sulle comunità locali e sulla ricchezza dei tesori nascosti del Paese. La serie metterà inoltre in luce l’impegno nel turismo sostenibile e nel turismo basato sulla vita di comunità, senza dimenticare alcune esperienze di lusso.



Mia Kang guiderà gli spettatori alla scoperta di gemme nascoste in tre zone della Thailandia - settentrionale, centrale e meridionale - tra cui Pai, Sukhothai, Bangkok e Ko Samui.

Il primo episodio si è svolto il 10 novembre su Igtv @MiaKang. I restanti due episodi saranno disponibili ogni martedì su Igtv@MiaKang e sulla playlist YouTube Tat ogni giovedì.