La Germania verso una proroga delle misure restrittive

Il lockdown in Germania potrebbe proseguire anche oltre i primi giorni di dicembre. E il Paese potrebbe introdurre anche ulteriori limitazioni ai contatti sociali.

Secondo le ipotesi che stanno circolando in queste ore, il Governo avrebbe pronta una bozza di un provvedimento che conterrebbe l’invio a non tenere feste private fino a Natale e stabilirebbe di incontrare al massimo due persone non conviventi, al posto delle dieci (ma appartenenti a due nuclei diversi) previste attualmente.



In ogni caso, come riporta ilsole24ore.com, i cittadini del Paese dovrebbero aspettarsi ancora quattro o cinque mesi di restrizioni.