Cina: due anni per la ripresa del turismo outbound

Potrebbero volerci due anni per vedere il turismo outbound dalla Cina tornare ai livelli pre-Covid. La stima è di Ning Guoxin, vice presidente di Uni Core Communication, che a un panel di esperti del turismo cinesi ha spiegato come gli effetti della pandemia continueranno a farsi sentire per almeno un biennio.

I numeri, riporta eturbonews.com, danno un'idea del capitale in gioco: il National Day e il Festival di Mezzo Autunno, due eventi molto sentiti in Cina, hanno generato 637 milioni di arrivi nazionali durante gli otto giorni di durata delle celebrazioni, circa il 79 per cento del totale registrato nel 2019.



Il vice presidente dell'Università degli Studi Internazionali di Pechino, Tongqian Tony Zou, ha commentato che "nella regione dell'Asean, le persone avranno bisogno di tempo per risparmiare i soldi persi durante la crisi". O. D.