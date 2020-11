Regno Unito verso la riduzione del periodo di quarantena

Potrebbe arrivare nelle prossime ore l’annuncio di una riduzione del periodo di quarantena nel Regno Unito. Secondo quanto si apprende da TravelMole, la conferma potrebbe arrivare nei prossimi giorni da parte del Segretario di Stato per i Trasporti, Grant Shapps.

Shapps avrebbe infatti riferito alla Bbc le intenzioni del Governo britannico di ridurre l’obbligo di domicilio per chi arriva dall’estero, portandolo da due settimane a una.



“Presto dirò di più su un sistema che aiuterà a ridurre il periodo che i viaggiatori dovranno trascorrere in quarantena”, ha dichiarato Shapps. Il piano dell’Esecutivo Uk, secondo quanto anticipato dal segretario, sarebbe quello di intensificare il tracciamento attraverso l’uso di test in aeroporto.