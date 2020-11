Six Senses debutta nelle Americhe con un hotel in Brasile

Six Senses si appresta a piantare la sua prima bandierina sulle Americhe. La catena di hotel e resort di lusso, che di recente ha annunciato importanti novità sul mercato italiano, aprirà infatti nel 2021 un albergo in Brasile.

La struttura, anticipa Travel Weekly, prenderà il nome di Six Senses Botanique e accoglierà i suoi ospiti tra le montagne della Serra da Mantiqueira.



L’albergo sorgerà nell’attuale Botanique Hotel & Spa - boutique hotel di lusso, costruito nel 2012 – e disporrà di 7 suite e 13 ville private. È, inoltre, in cantiere un progetto per la realizzazione di ulteriori 14 ville private ecosostenibili.