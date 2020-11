Il Regno Unito chiude il corridoio con la Danimarca poche ore prima dell’apertura

Era tutto pronto per aprire il corridoio che avrebbe consentito al Regno Unito di collegarsi con la Danimarca in sicurezza. Mancavano solo due ore e mezza al debutto, quando è arrivato il dietro-front.

Il motivo? Il caso dei visoni in grado di diffondere una forma particolarmente aggressiva di Covid. La scoperta, diffusa dagli organi di stampa nelle scorse ore, ha spinto il Regno Unito a rivedere i piani, come riporta travelmole.com.



I passeggeri in arrivo in Uk dalla Danimarca dalle 4 della mattino di oggi dovranno autoisolarsi per 14 giorni.