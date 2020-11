Canada: altre restrizioni per viaggiare nel Paese

Il governo del Canada ha aggiunto una serie di nuovi requisiti per chi intende viaggiare nel paese nordamericano.

Dal 21 novembre, chi arriva in Canada con un volo aereo è tenuto a inviare una serie di informazioni prima dell'imbarco tramite ArriveCan, l'app introdotta lo scorso aprile per semplificare gli spostamenti all'estero.



Oltre alle informazioni di viaggio e ai contatti, si legge su eturbonews, viene richiesto un piano di quarantena (obbligatoria per chi arriva in Canada dall'estero) e l'autovalutazione dei sintomi da Covid-19.



Entro 48 ore dall'ingresso, i viaggiatori devono inoltre confermare di aver raggiunto il luogo dove trascorreranno la quarantena e aggiornare ogni giorno l'autovalutazione relativa alla propria sintomatologia. O. D.