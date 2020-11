Canarie: hotel già costretti alla chiusura a pochi giorni dalla riapertura

Molti hotel delle Canarie sono stati costretti a chiudere questa settimana, solo pochi giorni dopo l'apertura. Questo il risultato della decisione di chiudere i confini in Inghilterra e Germania, che sono i due maggiori mercati turistici per le isole.

Come riportato da Preferente, come diretta conseguenza del provvedimento, Tui ha annullato tutta la programmazione di novembre sulle isole.

Alcune strutture in soli due giorni avevano già raggiunto occupazioni superiori al 40 per cento, ma dovranno chiudere prima dell'arrivo del fine settimana.



Ci sono casi emblematici come quello di un hotel a Lanzarote, appartenente a una grande catena, che ha aperto sabato scorso e che non potrà restare attivo nemmeno per una settimana, malgrado il tasso di occupazione fosse al di sopra delle aspettative.

Le catene alberghiere affermano di vivere un dramma a causa del perdurare sulla situazione di incertezza e lamentano l'impossibilità di organizzare il lavoro di migliaia di persone nonostante tutti gli sforzi compiuti.