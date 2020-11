Spagna, la caduta del turismo: a settembre arrivi a meno 87%

Se l’Italia sta vivendo un periodo nerissimo per il settore turistico, peggio di lei sta facendo la Spagna. Secondo i dati dell’Istituto di Statistica del Paese, infatti, a settembre gli arrivi di visitatori su base annua sono calati dell’87%, mentre nei primi nove mesi dell’anno i turisti straneiri entrati nel Paese sono stati solo 16,8 milioni, il 75% in meno rispetto allo stessoperiodo del 2019.

Secondo quanto riportato da repubblica.it i visitatori hanno speso in Spagna il 90% in meno a settembre rispetto allo stesso mese dell’anno prima, mentre invece in Italia la parziale tenuta di forme di turismo slow ha contenuto a settembre il saldo negativo, grazie alla buona richiesta di enogastronomia e tour fra i borghi e in montagna.