Itb 2021: la fiera in programma dal 9 al 12 marzo sarà virtuale

La fiera Itb di Berlino è stata annullata nella sua edizione in presenza anche per l’edizione 2021. Si tratta della seconda Itb annullata nel giro di due anni.

La notizia, riportata da Eturbonews, potrebbe avere importanti ripercussioni sull’attività di tutti i soggetti collegati al mondo del turismo a Berlino. Tuttavia, l'evento si svolgerà virtualmente dal 9 al 12 marzo 2021 e proporrà una piattaforma i cui dettagli verranno resi noti a partire dal 16 novembre.



Come riportato da Travel Daily News, “La situazione che circonda la pandemia rimane difficile, in particolare per l'industria dei viaggi e del turismo. La nostra decisione di svolgere Itb Berlin 2021 come un evento interamente virtuale ora offre agli espositori e ai visitatori professionali la massima certezza di pianificazione - ha commentato David Ruetz, direttore di Itb Berlin, nel spiegare la decisione -. Abbiamo sviluppato un concetto alternativo con il quale possiamo offrire nuovamente ai nostri partner e clienti una piattaforma affidabile per il networking, il business e i contenuti globali. L'evento sarà di grande rilevanza in termini di contenuto. In questi tempi difficili, gli incontri d’affari, lo scambio di informazioni specialistiche e l’orientamento sono di particolare valore per il settore”.





