Vallonia, le operazioni di marketing per il mercato italiano

La promozione per il mercato Italia della Vallonia non si ferma. "L'annata 2020/2021 ha come tema il patrimonio verde della regione - spiega Silvia Lenzi, direttrice dell'Ufficio Belga per il Turismo Vallonia -. Parchi naturali, siti storici, cicloturismo, etc. senza certamente mettere da parte il cuore artistico-culturale della Vallonia".

Dal 27 marzo al primo maggio, ogni venerdì sono state organizzate delle dirette Facebook proponendo una ricetta di cucina tradizionale belga con degli interventi dedicati a varie città, un'iniziativa che ha portato a oltre 87mila visualizzazioni.



"Inoltre - conclude Lenzi - stiamo lavorando all'aggiornamento, traduzione e pubblicazione online di alcune brochure in italiano dedicate alle località principali e al camping". G. G.