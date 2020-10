Abu Dhabi apre gratuitamente i suoi monumenti agli operatori sanitari

Nuovo step di Abu Dhabi nell’estensione della fruizione del patrimonio culturale e dell’arte ad un pubblico il più ampio possibile. Il Dipartimento Cultura e Turismo ha infatti lanciato un nuovo progetto insieme al Frontline Heroes Office per premiare il coraggio e la dedizione dimostrati dai professionisti del paese schierati in prima linea per fronteggiare la pandemia globale.

Da questa settimana tutti gli operatori potranno accedere gratuitamente al Qasr Al Hosn (nella foto) e al Louvre Abu Dhabi per un periodo di sei mesi.

"L'arte e la medicina sono legate da un unico scopo di grande valore: il miglioramento dell'umanità - ha affermato Saood Al Hosani, undersecretary Dct Abu Dhabi -. Molti dei nostri medici, infermieri, operatori professionisti e volontari non hanno ancora avuto la possibilità di rallentare negli ultimi otto mesi. Ringraziandoli per la loro dedizione, offriamo loro con immenso piacere l'accesso gratuito a due dei beni culturali più spettacolari dell’emirato, per incoraggiarli a ritagliarsi del tempo per riflettere, ricaricarsi e riconnettersi con il loro lato creativo. Poiché questi professionisti hanno curato e protetto moltissimi membri della nostra comunità, possano i tesori contenuti all'interno del Louvre Abu Dhabi e del Qasr Al Hosn confortarli e rinvigorirli, ricambiando il favore".



Infine, un’altra informazione relativa al patrimonio culturale del Paese: da questa settimana anche il Qasr Al Watan, icona culturale custode delle tradizioni e dei valori del paese, torna ad accogliere i visitatori. La riapertura comprende l'attuazione di severe misure precauzionali per garantire la sicurezza degli ospiti durante la visita. La prenotazione online è obbligatoria per garantire il rispetto della capacità limitata dell’edificio.