di Isabella Cattoni

Tornare a una filosofia di associazionismo puro, in grado di creare valore per i soci ascoltandone i bisogni e cercando di incrementare i momenti di incontro e di scambio di opinioni: il secondo mandato di Aljoša Ota (nella foto), riconfermato alla presidenza di Adutei per altri due anni, comincia così, con tanti progetti malgrado il momento difficile.

Restare coesi

“Sicuramente in questa fase è più che mai importante procedere coesi e cercare di rimanere fiduciosi nel futuro: quando l’emergenza passerà – spiega il manager - tutte le destinazioni internazionali potranno beneficiare di una forte ripartenza”.

Nell’attesa, Ota riconferma la validità di incontri ed eventi ai quali prendere parte, come TTG Travel Experience, dove il manager era presente con l’ente sloveno per il turismo in Italia da lui diretto. “La Slovenia ha destato molto interesse anche in questo momento – spiega – perché si tratta di una destinazione comunque vicina e facilmente raggiungibile e le agenzie di viaggi hanno visitato il nostro stand dove erano presenti 13 co-espositori proprio perché interessate a un prodotto facilmente fruibile e vendibile”.



Le attività

Sul fronte dell’attività, “Nel 2020 Adutei ha organizzato incontri periodici dei soci, ma tante attività programmate sono rimaste ancora in stand by a causa della crisi. L’obiettivo per i prossimi due anni è quello di essere riconosciuti in ambito nazionale e dare voce agli enti del turismo nel nuovo scenario che si va creando. Adutei vuole diventare un player di primo piano sul fronte del turismo internazionale e in questo senso sta studiando la diffusione periodica al trade di dati sui flussi turistici , anche se questa attività presenta difficoltà in quanto il rilevamento dei numeri non avviene in modo omogeneo fra diversi paesi. I 30 enti del turismo associati stanno poi ripensando il Premio stampa 2020, che verrà organizzato con modalità diverse, che proprio in questi giorni il direttivo sta valutando.