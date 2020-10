Caraibi, Anguilla riapre a novembre i resort d’alta gamma

Anguilla è pronta a ricevere i turisti e sono numerose le strutture che a novembre riapriranno i battenti in conformità con i protocolli previsti per la Fase Due. Tra queste il Belmond Cap Juluca, il CuisinArt Golf Resort & Spa e il Four Seasons Resort and Residences.

Il Belmond Cap Juluca - che occupa una superficie di 70 ettari e si affaccia su una spiaggia di quasi 2 km - ha annunciato la riapertura il 1 ° novembre 2020.

Il 5 stelle CuisinArt Golf Resort & Spa riaprirà le sue porte, invece, il 14 novembre con misure di sicurezza e sanificazione avanzate, attività all’aperto nel rispetto delle distanze, nuove disposizioni per pranzi e cene all’aperto, pacchetti golf illimitati, oltre a nuove tariffe per le ville, le suite, i soggiorni prolungati e il periodo natalizio.



Il 14 novembre tornerà operativo anche Il Four Seasons Resort and Residences, che offre diverse tipologie di sistemazione, dal monolocale alle ville con cinque camere fronte spiaggia, dotate di piscine private e ampie terrazze.



La procedura d'ingresso

Per entrare ad Anguilla è richiesto un test negativo ottenuto da tre a cinque giorni prima dell’arrivo oltre all’assicurazione di viaggio che copre il trattamento relativo al Covid e a tutti i visitatori sarà effettuato un test Pcrall’arrivo. Un secondo test sarà effettuato il decimo giorno di permanenza, per coloro che provengono da Paesi a basso rischio (l'Italia fa parte dei paesi a basso rischio) e il quattordicesimo giorno per gli ospiti che arrivano da Paesi a maggior rischio. Una volta che il secondo test è negativo, gli ospiti sono liberi di esplorare liberamente l’isola.



Le richieste per il viaggio vengono accettate online sul sito Anguilla Tourist Board’s. Un tutor prende in carico la richiesta e guida il richiedente durante la procedura.