Brexit: l’Ue vuole trattare per scongiurare il ‘no deal’, ma Londra dice no

L’Ue tenta ancora la strada dei negoziati per scongiurare il no deal della Gran Bretagna, prossima a uscire dall’Europa senza accordi, ma il governo britannico dice no. "Come ha dichiarato la presidente Ursula von der Leyen venerdì - ha spiegato su Twitter il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier - ho confermato che l'Unione europea resta disponibile a intensificare i colloqui a Londra questa settimana, su tutti i temi e sulla base dei testi legali. Ora attendiamo la reazione del Regno Unito".

La reazione di Londra

E la reazione non si è fatta attendere: il governo britannico ha infatti rifiutato di ricominciare a trattare con l’Ue. Il primo ministro Johnson ha infatti sottolineato come, al momento, non ci siano le basi per continuare con i negoziati.



Di fatto, quindi, come spiega agenzanova.com, lo stallo continua, con solo 4 settimane rimaste prima che i termini scadano, anche da parte britannica, per ratificare l'accordo alla Camera dei comuni.

Tra i nodi della discussione quello relativo all’Irlanda del Nord; il protocollo inizialmente concordato da Ue e Regno Unito punta ad evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord, mantenendo d’altra parte l'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito, in modo che possa beneficiare di futuri accordi di libero scambio che Londra concluderà con Paesi terzi.