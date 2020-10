Fitur posticipata dal 19 al 23 maggio 2021

La prossima edizione di Fitur è stata rinviata. Come riportato da Preferente, la fiera non si svolgerà in gennaio come da tradizione, ma è stata posticipata dal 19 al 23 maggio 2021, come concordato da Ifema e dal comitato organizzatore di Fitur.

Fitur è attualmente la prima fiera per impatto sul’area iberoamericana. Ogni edizione richiama più di 11mila aziende di 165 paesi, oltre a rappresentanze ufficiali di gran parte delle nazioni del mondo. È anche il più grande evento in Spagna nel settore del turismo, con oltre 250mila partecipanti.



Gli organizzatori sottolineano che questo "cambio eccezionale di date consentirà di preservare l'elevato impatto internazionale di questo evento mondiale dell'industria del turismo".

Ifema concentra gli sforzi nel "presentare un'edizione destinata a contribuire alla ripresa del turismo in un momento in cui il ruolo dinamico di Fitur è critico e decisivo. Per questo, è particolarmente importante concentrarsi sull'ottimizzazione della capacità di attrarre espositori e visitatori, oltre che sul potenziamento dei contenuti e sulla ricerca di nuove nicchie di business” si spiega in una nota.