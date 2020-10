Esperienze online negli Stati Uniti, accordo tra Brand Usa e Airbnb

Esperienze online che includono culture, cucine e testimonianze di personalità provenienti da tutto il Paese. Sono il frutto della partnership tra Brand Usa e Airbnb. Insieme alla nuova landing page dedicata alla collezione speciale di Airbnb Online Experiences dove spiccano le opportunità offerte dagli Stati Uniti, anche Brand Usa presenta cinque speciali esperienze online.

L’obiettivo è consentire agli utenti di esplorare gli Stati Uniti da casa, in attesa della tanto sospirata ripartenza.

“Airbnb Online Experiences – spiega Tom Garzilli, chief marketing officer Brand Usa – ci offre una nuova piattaforma per condividere storie di accoglienza sulle destinazioni degli Stati Uniti. Un mezzo per aiutare i viaggiatori a comprendere più a fondo i luoghi, incontrare persone reali e mantenere viva la loro voglia di partire. Un modo per mostrare ciò che rende unico questo Paese e invitare i viaggiatori internazionali a vivere virtualmente in prima persona le nostre destinazioni”.



Le esperienze online di Airbnb sono attività uniche e artigianali che fanno immergere gli ospiti nel mondo unico di ogni host; a parlare sono proprietari di piccole attività, imprenditori e creativi che desiderano entrare in contatto con i viaggiatori e far loro conoscere la propria comunità.



Gli host aprono le loro porte virtuali



“In questo momento, in cui è difficile fare viaggi al di fuori dei propri confini, questa iniziativa consentirà agli host di Airbnb di aprire le loro porte virtuali - dice Chris Lehane, senior vice president for global public policy and communications di Airbnb - affinché le persone possano vivere l’esperienza degli Stati Uniti. La nostra speranza è che queste esperienze online possano facilitare connessioni più profonde tra gli host e gli ospiti e incoraggiare un prossimo viaggio nella vita reale”.



Tra le esperienze virtuali l’esplorazione della barriera corallina delle Hawaii in compagnia di Cliff Kapono, esperto di surf; il tour dei bar storici Lgbtq di New York, e poi ancora il percorso tra le distillerie di Nashville, nel Tennessee le lezioni della cucina del Sud con chef d'eccezione e infine anche uno spunto letterario, con il poeta della Spoken Word, artista e regista Chris Webb, che introdurrà gli ospiti al genere letterario performativo della Spoken Word Poetry, una forma di poesia orale.