Vivere dentro un film, case e ville in affitto

Il 2020 è l’anno delle ville. E se sono ‘famose’ ancora meglio. Così, per gli appassionati di film e serie tv, si spalancano ad esempio le porte di case e ville che raccontano le atmosfere vissute dai propri divi preferiti. Un esempio è la villa di Willy, il principe di Bel Air. I fortunati ospiti hanno a disposizione una camera da letto, un bagno, salotto en plein air, sala da pranzo e ovviamente una zona piscina per tuffi e relax.

I veri cinefili non possono invece trascurare l’ipotesi di abitare il cinema. Chi ha ceduto al fascino dei vampiri di Twilight, può recarsi in Oregon, per la precisione nel quartiere centrale di Saint Helens vicino Portland, ed essere ospite nella casa di Bella Swan, nella saga interpretata da Kristen Stewart. Chi invece volesse sentirsi un supereroe, segni sulla mappa Fairburn, Georgia. La casa in questione appartiene ad Iron Man (Robert Downey Jr.) nel film ‘Avengers: Endgame’; completamente in legno include quattro posti letto e tutti i comfort. E ancora a New York, in quel di Brooklyn, è disponibile la casa di ‘Certamente, forse’.



Non solo stelle e strisce; basta spostarsi in Regno Unito per innamorarsi con le suggestioni di ‘Shakespeare in love’. Come in una fiaba, a Suffolk ci si ritroverà nella campagna inglese in un luogo quasi magico, proprio lo stesso edificio che nel 1998 ospitò Gwyneth Paltrow e Joseph Fiennes: sette Premi Oscar valgon bene una vacanza.