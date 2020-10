La Spagna punta sulla tecnologia per recuperare i flussi turistici

Il ministro dell’industria, del commercio e del turismo spagnolo Reyes Maroto ha annunciato lo sviluppo di nuovi strumenti tecnologici per rilanciare i flussi turistici in Spagna.

Maroto ha infatti ricordato la messa a punto di uno spazio web unico di dati sul turismo dal quale è possibile accedere alle diverse fonti statistiche turistiche di enti pubblici e privati. Il ministro ha spiegato che “questa crisi ha sottolineato la necessità di disporre, più che mai, di indicatori, dati e informazioni in tempo reale per poter prevedere scenari e comportamenti e attuare le opportune politiche pubbliche”.



Inoltre, è stato presentato il Directory of Technological Solutions, un servizio gratuito per consentire alle destinazioni turistiche intelligenti di accedere a risorse e soluzioni tecnologiche che aiutino a migliorare la competitività. L’obiettivo è creare un punto d’incontro tra domanda e offerta: 119 destinazioni, 31 istituzioni, 90 aziende e 115 soluzioni tecnologiche.



In questo processo di digitalizzazione è fondamentale il lavoro della rete delle 'destinazioni turistiche intelligenti', mete turistiche innovative, consolidate su una infrastruttura tecnologica all'avanguardia, che garantiscono lo sviluppo sostenibile del territorio turistico e accessibili a tutti. Destinazioni che agevolano l'interazione e l'integrazione del visitatore con l'ambiente, aumentando la qualità della sua esperienza in modo da migliorare anche la qualità della vita del residente.