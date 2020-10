Londra: scatta la quarantena di 14 giorni per chi arriva dall'Italia

Londra alza il livello di allerta e da domenica anche i viaggiatori italiani in arrivo nella capitale britannica dovranno sottoporsi all’isolamento per 14 giorni.

Arriva una nuova stretta nel Paese, che in questo caso riguarda Londra, ma che potrebbe essere estesa anche ad altri territori nel Regno Unito. I cittadini italiani in arrivo dovranno compilare un modulo online per specificare quale sarà l’indirizzo nel quale si svolgerà la quarantena, fornendo anche un recapito telefonico. Questo perché sono previsti controlli a campione e in caso di violazione delle restrizioni ci sono multe fino a mille sterline.



Non solo. A partire da sabato nella città scatterà il livello di allerta due nella scala varata dal premier Boris Johnson: saranno quindi vietate le riunioni al chiuso con persone che non appartengono al nucleo famigliare. Resteranno aperti invece pub e ristoranti.