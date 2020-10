Giappone al lavoro sulle linee guida per il marketing

Un ventaglio di aperture alberghiere d'alta gamma, un piano di sviluppo per la sua antica capitale Kyoto, ma soprattutto un nuovo direttore che intende far breccia nel mercato italiano. Il Giappone si presenta a TTG Travel Experience con numerose frecce al suo arco e una priorità su tutte: dare a tutti i player del comparto un messaggio di speranza e di fiducia, in attesa di una pronta ripartenza. A guidare l'ente in questo momento così difficile per tutto il mondo è Toru Kitamura, che succede a Hideki Tomioka dopo i due anni di mandato.

